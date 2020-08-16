عبد الحفيظ يعلن سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة أسوان

أعن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ الإثنين، على ‏استاد القاهرة.‏





وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏





ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏



