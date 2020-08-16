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رياضة

عبد الحفيظ يعلن سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة أسوان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ الإثنين، على ‏استاد القاهرة.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية عقب المران الصباحي، الذي أقيم أمس ‏على ملعب التتش، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يتضمن إجراء مسحات طبية ‏لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.‏

ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، ويبحث عن استمرار انطلاقته في ‏المسابقة في مواجهة أسوان.‏
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