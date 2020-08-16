مروة الأزلى تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة لها.. شاهد

نشرت مروة الازلى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورًا جديدة لها.





وظهرت مروة الازلى مرتدية بنطلون اسود و توب وبليزر، وعلقت على الصورة قائلة: "حتي لما خرجت مشوفتش بني ادمين..هما راحو فين 🤪"







وشاركت مروة الازلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎







مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

