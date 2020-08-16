بومبيو لنظيره التركي: يجب الحد من التوترات في شرق البحر المتوسط

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثة مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.





وحث بومبيو حث نظيره التركي على خفض التوتر في البحر المتوسط.





وقال بومبيوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" محادثة في الوقت المناسب مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في سانتو دومينجو اليوم حول الحاجة الملحة للحد من التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.





إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن تجديد تركيا أنشطة التنقيب في البحر المتوسط يؤجج التوتر في المنطقة.





وأوضح الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن تنقيب تركيا في منطقة تابعة لقبرص ومصر يقوض الأمن.





ودعا التكتل الأوروبي تركيا لوقف أنشطتها في شرق المتوسط فورا والمشاركة في حوار واسع النطاق.





يأتي ذلك بعدما أعلنت تركيا نها ستوسع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط.





وذكرت البحرية التركية أن سفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 أغسطس إلى 15 سبتمبر جنوب غرب الجزيرة.