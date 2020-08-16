AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو لنظيره التركي: يجب الحد من التوترات في شرق البحر المتوسط

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثة مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وحث بومبيو حث نظيره التركي على خفض التوتر في البحر المتوسط.

وقال بومبيوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" محادثة في الوقت المناسب مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في سانتو دومينجو اليوم حول الحاجة الملحة للحد من التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن تجديد تركيا أنشطة التنقيب في البحر المتوسط يؤجج التوتر في المنطقة.

وأوضح الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن تنقيب تركيا في منطقة تابعة لقبرص ومصر يقوض الأمن.

ودعا التكتل الأوروبي تركيا لوقف أنشطتها في شرق المتوسط فورا والمشاركة في حوار واسع النطاق.

يأتي ذلك بعدما أعلنت تركيا نها ستوسع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت البحرية التركية أن سفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 أغسطس إلى 15 سبتمبر جنوب غرب الجزيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تهدد بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يمدد عملية التدخل السريع لحماية اليونان

أنقرة تتراجع.. إسبانيا: انخفاض التوتر بين أوروبا وتركيا بعد توقف الاستفزازات في المتوسط

بعد مزاعم وزير خارجيتها.. الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة لـ تركيا

تركيا تتحرك للتنقيب في المتوسط.. واليونان تتأهب عسكريا

خداع أم تراجع.. وزير الدفاع التركي: نريد حل الخلاف مع اليونان في شرق المتوسط بالحوار

مرواغة جديدة.. تركيا توافق على مبادرة سويسرية لحل الخلاف مع اليونان

ترشيحاتنا

وزير النقل: المونوريل وسيلة نقل جماعي عصرية لخدمة المواطنين

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

متى تصل مصر لصفر إصابات من فيروس كورونا؟.. د. أشرف عقبة يرد ..فيديو

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

بملابس البحر.. هاجر أحمد تشارك جمهورها بصورة خلال الإجازة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها