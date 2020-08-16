AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التضامن الاجتماعي يوجه بإنقاذ حياة مواطن مشرد بإيداعه بدار مسنين في الغربية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:11 م
إنقاذ حياة موطن مشرد
إنقاذ حياة موطن مشرد
Advertisements
أحمد على

أعطت المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الغربية تعليماتها اليوم الي الدكتور خالد أبوالمجد مدير فرق الإنقاذ والتدخل السريع وفتح باب المتابعة الجارية لبلاغ سيدة بوجود مواطن مشرد بلا مأوي  يدعي " ا.ا،م،ا،ج " مصاب يده شلل  شارع نعمان الاعصر بالمحله الكبرى .

اقرأ أيضا :

هبوط أرضي بميدان الشون بالمحلة الكبرى ولجنة هندسية لمعاينتها.. صور


في المقابل بناءا على تلك التوجيهات من وكيلة الوزارة باشر فريق الإنقاذ والتدخل السريع دوره من الانتقال الى موقع البلاغ .


كما تبين من المعاينة الأولية  أن المواطن من مواليد 1973 وكان يعمل سائق توك توك ومصاب مرض بجلطه ونتج عنها شلل بأحدى اليدين وتخلى عنه الاهل والاحباب وشرع صاحب السكن بطرده لعدم استطاعته دفع الايجار .


وأفادت مصادر داخل ديوان مديرية التضامن أن أرباب وفاعلي الخير قدموا وجبات له وتم اقناعة بأدخاله دار المسنين والعجزه بكفر عصام بمدينة طنطا .


كما تابع أنه تم الالتزام بتطبيق كافة الاجراءت الوقائيه لتداعيات فيرس كورونا وتم الكشف بمستشفى المنشاوى العام وبعد التأكد من سلامته تم ايداعه بدار المسنين والعجزة خلال الوقت الجاري .

 

التضامن الاجتماعي يوجه بإنقاذ حياة مواطن مشرد بإيداعه بدار مسنين في الغربية
التضامن الاجتماعي يوجه بإنقاذ حياة مواطن مشرد بإيداعه بدار مسنين في الغربية
التضامن الاجتماعي يوجه بإنقاذ حياة مواطن مشرد بإيداعه بدار مسنين في الغربية
التضامن الاجتماعي يوجه بإنقاذ حياة مواطن مشرد بإيداعه بدار مسنين في الغربية
التضامن الاجتماعي يوجه بإنقاذ حياة مواطن مشرد بإيداعه بدار مسنين في الغربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتصال مع الكحلاوي.. التضامن تتدخل لـ إنقاذ المسنين بالباقيات الصالحات من كورونا

صناع الخير: توزيع حقائب وقاية ضد كورونا على دور المسنين بالمحافظات

هبوط أرضي بميدان الشون بالمحلة الكبرى ولجنة هندسية لمعاينتها.. صور

ترشيحاتنا

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

لا صحة لتهجير أسرة بالفيوم بعد دهس أحد أفرادها طفلة بدون قصد

وداع حزين.. ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل عن كامب نو بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور

قال لي مالكشى دعوة.. أحمد مرتضى يكشف حواره مع لاعب أهلاوي بسبب السهر

إلغاء فئة الـ 3 جنيهات بداية من غد.. التفاصيل الكاملة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام