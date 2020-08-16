التضامن الاجتماعي يوجه بإنقاذ حياة مواطن مشرد بإيداعه بدار مسنين في الغربية

أعطت المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الغربية تعليماتها اليوم الي الدكتور خالد أبوالمجد مدير فرق الإنقاذ والتدخل السريع وفتح باب المتابعة الجارية لبلاغ سيدة بوجود مواطن مشرد بلا مأوي يدعي " ا.ا،م،ا،ج " مصاب يده شلل شارع نعمان الاعصر بالمحله الكبرى .

اقرأ أيضا :

هبوط أرضي بميدان الشون بالمحلة الكبرى ولجنة هندسية لمعاينتها.. صور





في المقابل بناءا على تلك التوجيهات من وكيلة الوزارة باشر فريق الإنقاذ والتدخل السريع دوره من الانتقال الى موقع البلاغ .





كما تبين من المعاينة الأولية أن المواطن من مواليد 1973 وكان يعمل سائق توك توك ومصاب مرض بجلطه ونتج عنها شلل بأحدى اليدين وتخلى عنه الاهل والاحباب وشرع صاحب السكن بطرده لعدم استطاعته دفع الايجار .





وأفادت مصادر داخل ديوان مديرية التضامن أن أرباب وفاعلي الخير قدموا وجبات له وتم اقناعة بأدخاله دار المسنين والعجزه بكفر عصام بمدينة طنطا .





كما تابع أنه تم الالتزام بتطبيق كافة الاجراءت الوقائيه لتداعيات فيرس كورونا وتم الكشف بمستشفى المنشاوى العام وبعد التأكد من سلامته تم ايداعه بدار المسنين والعجزة خلال الوقت الجاري .