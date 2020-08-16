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محافظات

هبوط أرضي بميدان الشون بالمحلة الكبرى ولجنة هندسية لمعاينتها.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:39 م
هبوط أرضي بميدان
هبوط أرضي بميدان الشون بمدينة المحلة الكبري
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أحمد على

شهدت منطقة ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، واقعة حدوث انهيار أرضي مفاجئ، مما أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحالة من الاستياء والرعب على وجود المواطنين خشية تعرض حياتهم للخطر.


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كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث هبوط أرضي بمحيط ميدان الشون بطريق نعمان الأعصر بدائرة القسم.


كما باشر المحاسب أحمد المغاورى سليمان، رئيس حى ثان المحلة، ومسئولو الإدارة الهندسية وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة إلى موقع  مكان الهبوط، وإجراء معاينة لموقع الهبوط، وجار الوقوف على أسباب الهبوط.


وأشار رئيس الحى إلى أنه تم إخطار إدارة المرور وعمل كردون بمحيط الهبوط، لافتا إلى أنه لم يسفر عنه أى إصابات بشرية أو خسائر.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

هبوط أرضي بميدان الشون بالمحلة الكبرى ولجنة هندسية لمعاينتها.. صور
هبوط أرضي بميدان الشون بالمحلة الكبرى ولجنة هندسية لمعاينتها.. صور
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