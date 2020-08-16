بثلاثة مكونات.. طريقة عمل بسكويت الشوفان لأصحاب الدايت

إذا كان فقدان الوزن أو عيش حياة صحية مدرجًا في قائمة مهامك أو هدفك الرئيسي لهذا العام ، فنحن على يقين من أنك تريد تحقيق ذلك من خلال تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بجد.





ويمكن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية المعتادة بملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان الموز. غني بالألياف والبوتاسيوم ، إلى جانب الكمية المناسبة من الحلاوة ، لن تتمكن من الحصول على ما يكفي منه.

مكونات





2 حبة متوسطة الحجم - موز

1 كوب - شوفان

1/2 كوب - مكسرات وزبيب





خطوات



