بثلاثة مكونات.. طريقة عمل بسكويت الشوفان لأصحاب الدايت

إذا كان فقدان الوزن أو عيش حياة صحية مدرجًا في قائمة مهامك أو هدفك الرئيسي لهذا العام ، فنحن على يقين من أنك تريد تحقيق ذلك من خلال تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بجد.
ويمكن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية المعتادة بملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان الموز. غني بالألياف والبوتاسيوم ، إلى جانب الكمية المناسبة من الحلاوة ، لن تتمكن من الحصول على ما يكفي منه.
مكونات
2 حبة متوسطة الحجم - موز
1 كوب - شوفان
1/2 كوب - مكسرات وزبيب
خطوات
* يقطع الموز إلى قطع ويهرس باستخدام ظهر الشوكة في وعاء زجاجي.
* بعد ذلك ، أضف كوبًا من الشوفان إلى وعاء زجاجي واخلطه جيدًا حتى يتجانس تمامًا. يمكنك اختيار أي نوع من أنواع الشوفان ، سواء كان الشوفان الملفوف أو الشوفان السريع. هل أفضل ما يمكن عمله بالنسبة لك.
* دعه الآن يجلس لمدة 20 دقيقة. سيساعد ذلك الشوفان على امتصاص عصير الموز حتى لا يجف قوامه. بمجرد الانتهاء ، أضف نصف كوب من المكسرات والزبيب أو يمكنك استخدام رقائق الشوكو.
* امزجه جيدًا ويمكنك أيضًا إضافة قليل من ملح البحر أو خلاصة الفانيليا لإضفاء نكهة مميزة.
* خذ صينية الطهي وقم بتغطيتها بورق خبز. الآن ضع كل ملعقة من الخليط عن طريق تسطيحها قليلًا مع التأكد من وضع كل منها على مسافة قصيرة من المغرفة الأخرى في جميع أنحاء الصينية.
* ضعه الآن في الفرن على حرارة 350 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة. بمجرد أن تبرد ، احفظها في مرطبان أو استمتع بتناولها مع الكابتشينو أو المشروب البارد.
* تأكد من استهلاك ملفات تعريف الارتباط هذه في غضون أسبوع.