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أخبار العالم

أمريكا تدعم حقوق قبرص في استغلال موارد المتوسط

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:44 م
أمريكا تدعم حقوق
أمريكا تدعم حقوق قبرص في استغلال موارد المتوسط
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قسم الخارجي
أعلنت الولايات المتحدة دعمها لحقوق قبرص في استغلال مواردها الطبيعية الموجودة في مياهها، معلنة رغبتها في مزيد من التعاون مع قبرص في التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إن أعمال تطوير الهيدروكربونات تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة الدائم، وازدهار الاقتصاد في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط​​.

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جاء ذلك بعد لقاء هيل بوزير خارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس لمناقشة الأهمية الاستراتيجية المتزايدة' لشرق  المتوسط، ​​فضلا عن التطورات الأخيرة في المنطقة، وفقا للسفارة الأمريكية في قبرص.

وفي وقت سابق، أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن "تضامنهم الكامل'' مع اليونان وقبرص، وحثوا تركيا على وقف التصعيد الفوري.

كانت تركيا أعلنت أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت البحرية التركية أن سفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 أغسطس إلى 15 سبتمبر جنوب غرب الجزيرة.
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