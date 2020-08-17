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مرأة

مجربة ومضمونة.. وصفات خارقة لنسف الكرش

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:01 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن وصفات تخسيس مضمونه وسريعة للتخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون إليك وصفات سريعه لحرق الدهون وإنقاص الوزن يقدمها موقع برايت سايد

مشروب القرفة والأناناس

ماذا تحتاجين

1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود

كيف تطبقين الوصفة

ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.
ويقلب جيدا.
فوائد مشروب تخسيس البطن

يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.

تساعد القرفة  على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية  أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة

مشروب الجنزبيل والكمون

ماذا تحتاجين ..

  • 1 بوصة من جذر الزنجبيل
  • 1 كوب ماء بارد
  • نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون
كيف تطبقين الوصفة
  1. يقطع الزنجبيل ويوضع في الخلاط ويضاف  الماء البارد ويسكب ماء الزنجبيل المخلوط في كوب ويضاف عصير الليمون ومسحوق الكمون المحمص ويقلب جيدًا قبل الشرب.
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