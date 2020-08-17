مجربة ومضمونة.. وصفات خارقة لنسف الكرش

وصفات تخسيس مضمونه وسريعة للتخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون إليك وصفات سريعه لحرق الدهون وإنقاص الوزن يقدمها موقع برايت سايد

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مشروب القرفة والأناناس







ماذا تحتاجين







رشة ملح أسود





كيف تطبقين الوصفة





ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.



فوائد مشروب تخسيس البطن









مشروب الجنزبيل والكمون







ماذا تحتاجين ..



1 بوصة من جذر الزنجبيل

1 كوب ماء بارد

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون



كيف تطبقين الوصفة

يقطع الزنجبيل ويوضع في الخلاط ويضاف الماء البارد ويسكب ماء الزنجبيل المخلوط في كوب ويضاف عصير الليمون ومسحوق الكمون المحمص ويقلب جيدًا قبل الشرب.

1 كوب أناناسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني2 ملعقة كبيرة عصير ليمونويقلب جيدا.يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة