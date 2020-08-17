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وزير النقل السابق: محطة عدلى منصور مشروع نقل جماعي محترم وسريع.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:02 ص
هشام عرفات
هشام عرفات
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، إن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تكريم المستشار عدلي منصور اليوم كان لفتة رائعة.

وأضاف الدكتور هشام عرفات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن الانجازات التي حدثت في الطرق هي انجازات عظيمة ومبنية علي أعمال قائمة منذ عدة سنوات.

وتابع وزير النقل السابق  أن محطة مترو عدلى منصور هو مشروع نقل جماعى محترم وسريع، معلقا"القادم سيكون أفضل".

ومن جانبه كان طالب الإعلامي محمد الباز، بتكريم وزير النقل المستقيل هشام عرفات لما أنجزه في قطاع النقل.

وقال الباز إن عرفات يستحق التكريم، خاصة بعد تحمله المسئولية السياسية بعد حادث قطار محطة مصر، وتقديم استقالته بعد ساعات من الحادث.

وأضاف "الباز"، أن هشام عرفات عالم كبير، وقدم استقالته بأريحية كاملة، لأنه لا يسعى لمنصب، واستقبل كامل الوزير اليوم في وزارة النقل والابتسامة على وجهه، وهذه هي الروح الجميلة التي سادت خلال لقائه الوزير الجديد اليوم.
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