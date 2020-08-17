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سيارات

تعرف على مواصفات كيا سيراتو 2022.. صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:03 ص
كيا سيراتو 2020
كيا سيراتو 2020
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أماني نوار
استطاعت عدسات المصورين التقاط صور لسيارة كيا سيراتو 2022 فيس ليفت خلال اختبارها ، وذلك بعد ماقامت الشركة المصنعة الكورية وذلك بعد إجراء تعديلات منتصف العمر.

كما يعتقد الخبراء في مجال السيارات بأن كيا سيراتو 2022 فيس ليفت الجديدة ، ستحصل على تصميم تم استلهامه من كيه5 ، وهو ما سينقل السيارة بشكل أفضل في المنافسة.

وقامت كيا بإجراءات التطوير على هذه السيارة حتى موعد الكشف عنها رسميا ، وكما يتوقع أن يحدث خلال الشهور القليلة.

وأعلنت كيا منذ أيام عن تجديد عقد الشراكة بينها وبين أسطورة عالم رياضة التنس رافاييل نادال وذلك  من فترة أعوام تنتهي في عام 2025.

أما عن استمرار التعاقد بين كيا ورافاييل نادال ، ستصل فترة التعاون بين الثنائي إلى أكثر من 20 عام ، حيث بدأت الشركة الكورية برعاية اللاعب الأسباني من عام 2004 .وكانت رؤية في الاستثمار في اللاعب الشاب صاحب الـ19 عام في وقتها .وبعدها أصبح السفير الرسمي لهذه العلامة العريقة والرائدة في عالم السيارات.





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