الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد، مقارنة بـ 19 إصابة أمس.









وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية وفق ما نقلته رويترز إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية.









كما أبلغت الصين عن 37 مريضًا جديدًا بدون أعراض ، مقارنة بـ 16 في اليوم السابق.









وحتى 16 أغسطس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البر الرئيسي للصين 84849 حالة، إلى جانب 4634 حالة وفاة.





وكانت الصين قد حذرت منذ فترة قصيرة من تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلا أن الوضع تحسن فيما بعد.



