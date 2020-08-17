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مرأة

من بينها تقوية المناعة.. فوائد مهمة لعنصر الزنك خلال فترة الحمل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:00 ص
الزنك
الزنك
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هاجر هانئ
تتطلب فترة الحمل تناول الأطعمة الصحية والفيتامينات الضرورية التي تحتاجها المرأة والجنين بما يساعد على التكوين الصحى للجنين والحفاظ على صحة الأم في نفس الوقت. 

وأكدت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية،ضرورة تناول المرأة الحامل لـ الزنك نظرا للفوائد الصحية التي تتمثل في:

- يقوي الجهاز المناعي
- يحافظ على عمل حواس الجسم
- يساهم بشكل أساسي في نمو الخلايا
- يسرع في شفاء الجروح

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وأضافت استشاري التغذية، أن عنصر الزنك يوجد فى العديد من الأطعمة أبرزها  الدجاج ،الاسماك، اللبن،  الحليب، اللحم الأحمر، المكسرات، الحبوب الكاملة، البذور، البقوليات، البيض، الفاصوليا الخضراء، اللفت، البطاطا،  الشوكولا الداكنة.

وكشفت سهام سوقية عن أعراض نقص الزنك فى الجسم و التي تتمثل في ..
-فقدان الشهية
- عدم الاحساس بالطعم أو الرائحة
-ضعف بالمناعة

لذا تنصح الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، الحامل بمراجعة الطبيب حال وجود عارض من اجل التدابير اللازمة، حيث تحتاج النساء إلى 8 مجم من الزنك يوميا، أما إذا كنت حاملًا  فستحتاجين إلى 11 مجم يوميًا ، وإذا كنت مرضعة ، فستحتاجين إلى 12 مجم.

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