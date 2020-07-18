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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنك يوميا؟

السبت 18/يوليه/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
للزنك العديد من الفوائد الصحية فله دور فعال في دعم مناعة الجسم، فالزنك مطلوب لنشاط أكثر من 300 إنزيم يساعد على الهضم الصحي ، ووظيفة الأعصاب ، والتمثيل الغذائي.

ووفقا لموقع health ، يدعم الزنك صحة الدماغ مقارنة بالأعضاء الأخرى في الجسم ، يكون تركيز الزنك أعلى في الدماغ، وخلصت دراسة أجريت عام 2017.

نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية إلى أنه في حين أن هناك العديد من الأشياء المجهولة ، فإن التغيرات في توازن الزنك في الدماغ قد تؤثر على الحالات التي تشمل التدهور المعرفي المرتبط بالعمر ، والاكتئاب ، ومرض الزهايمر.

فهو مطلوب لإصلاح غشاء الخلية ونمو الخلايا والحفاظ على صحة الجلد، وتلعب البروتينات المعتمدة على الزنك أدوارًا أساسية داخل الخلايا بما في ذلك إصلاح الحمض النووي ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى مشاكل جلدية وضعف التئام الجروح.

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