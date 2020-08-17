بسبب كورونا..نيوزيلندا تؤجل الانتخابات العامة حتى 17 أكتوبر المقبل





أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم الاثنين، أنها سترجيء الانتخابات العامة لمدة شهر على خلفية تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في مدينة أوكلاند شمال البلاد.





ونقلت صحيفة "نيوزهيرالد" النيوزيلندية عبر موقعها الإلكتروني، عن أردرن قولها إن "الانتخابات كان من المقرر أن تجري في 19 سبتمبر المقبل لكنها ستجرى الآن في 17 أكتوبر".





وأضافت أن أحزاب المعارضة في البلاد سعت لتأجيل الانتخابات بعد أن دفع تفشي الفيروس الحكومة النيوزيلندية الأسبوع الماضي إلى إغلاق أوكلاند لمدة أسبوعين ووقف الحملات الانتخابية.





وأعلنت نيوزيلندا تسجيل 1280 حالة إصابة مؤكدة بـ "كوفيد-19" و22 حالة وفاة منذ بداية تفشي المرض.



