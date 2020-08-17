ارتفاع أسعار النفط مع تأهب الصين لزيادة وارداتها من الخام الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين عقب أنباء بأن الصين تعتزم جلب كميات كبيرة من الخام الأمريكي في أغسطس وسبتمبر، مما أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وزيادة في الإمدادات.





وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 32 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 45.12 دولار للبرميل، في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.8 بالمئة مسجلا 42.36 دولار للبرميل.





بدأت شركات نفط مملوكة للحكومة الصينية حجز ناقلات لجلب ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأمريكي في أغسطس وسبتمبر أيلول، حسبما أوردته رويترز يوم الجمعة، لتزيد بكين مشتريات الطاقة والمنتجات الزراعية قبيل مراجعة لاتفاق التجارة المبرم مع واشنطن.





وتدعمت أسعار النفط بواردات خام غير مسبوقة لأكبر مشتر في العالم وتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 عالميا، لكن موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في عدة دول من المتوقع أن تكبح الاستهلاك مجددا.





وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي السنغافوري، ”بيانات الطلب على النفط كانت إيجابية بدرجة كبيرة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الطلب الأمريكي المفترض على البنزين إلى مستوى يقل 3.5 بالمئة فقط عن مستويات ما قبل فيروس كورونا وبلغ رقم النفط الخام المعالج للصين مرتفعا قياسيا في يوليو.“



