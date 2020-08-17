من سيفوز بالرئاسة الأمريكية.. استطلاع رأي يقلب موازين السباق بين ترامب وبايدن

ووفقًا للاستطلاع، يتقدم بايدن ترامب على المستوى الوطني بـ 9 نقاط بين الناخبين المسجلين، 50 في المائة إلى 41 في المائة، ويتمتع نائب الرئيس السابق بمزايا مضاعفة على ترامب فيما يتعلق بفيروس كورونا، والهجرة، والرعاية الصحية، والعلاقات العرقية، وتوحيد البلاد.

علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن هاريس تتمتع بتصنيف شخصي صافٍ أعلى من ترامب أو بايدن.





ومع ذلك، يحافظ ترامب على تقدمه على بايدن فيما يتعلق بالاقتصاد - والذي وجده الاستطلاع أنه أهم قضية بالنسبة للناخبين قبل الانتخابات - وتحسنت الأرقام الإجمالية للرئيس عن الشهر الماضي، على الرغم من أن الحركة تقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.





وما يبرز أيضًا في الاستطلاع هو مدى استقرار تفوق بايدن على ترامب خلال العام الماضي، حيث تراوحت بين 6 إلى 11 نقطة في آخر تسعة استطلاعات على NBC News / WSJ.





"من الواضح أن بايدن في المقدمة" وفقا لما قاله خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي بيتر هارت، الذي أجرى هذا الاستطلاع مع المرشح الجمهوري بيل ماكنتورف، مضيفا "من الواضح أن ترامب لديه الكثير من المشاكل".





ولكن هارت شدد على أن الانتخابات "ليست صفقة منتهية"، خاصة مع قول غالبية الناخبين إنهم إما غير متأكدين أو متشائمين بشأن الوظيفة التي سيؤديها بايدن كرئيس.





وقال هارت في معاينة المؤتمر الديموقراطي المقبل: "بايدن مشهور، لكنه غير معروف جيدًا، والناس يبحثون عن اتجاه في هذا الشأن".





التحدي الذي يواجهه ترامب قبل مؤتمره، الذي يبدأ في 24 أغسطس، هو توسيع نطاق الدعم إلى ما بعد قاعدته الجمهورية الملتزمة، مع بقاء تصنيف التأييد وموقف الاقتراع في الأربعينيات المنخفضة.





وقال ماكنتورف، خبير استطلاعات الرأي في الحزب الجمهوري: "يبدو لي أن هذا أقل من المستوى الذي يحتاج إليه للفوز في الانتخابات".





وتراجع تقدم بايدن الوطني بـ 9 نقاط في سباق الرئاسة من 11 نقطة في استطلاع الشهر الماضي NBC News / WSJ.





وفي الاستطلاع الحالي، يحتفظ نائب الرئيس السابق بمزاياه مع السود (88 بالمائة يدعمونه مقابل 8 بالمائة لترامب)، اللاتينيين (57 بالمائة إلى 31 بالمائة) ، الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 (54 بالمائة إلى 30 بالمائة)، المستقلين ( 49 في المائة إلى 25 في المائة)، والبيض الحاصلون على شهادات جامعية (58 في المائة إلى 35 في المائة) ، والنساء (57 في المائة إلى 36 في المائة) وكبار السن (50 في المائة إلى 43 في المائة).





وفي الوقت نفسه، يتقدم ترامب بين جميع البيض (49 في المائة إلى 42 في المائة)، والرجال (47 في المائة إلى 43 في المائة) والبيض دون شهادات جامعية (59 في المائة إلى 27 في المائة).