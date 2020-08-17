الشريف يعامل بشرف والمجرم تلاحقه العدالة.. ضاحي خلفان: ليش نخاصم اليهود؟





وكتب خلفان " ‏على اية حال نحن ما بينا وبين اليهود حروب سابقة...نخاصمهم ليش؟ نحن مع جميع بني البشر من مسلم الى مسيحي الى يهودي الى بوذي الى لا ديني...نتعامل انسانيا كبني بشر..الشريف يعامل بشرف، والمجرم تلاحقه العدالة ".









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وتوصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس الماضي، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".



على اية حال نحن ما بينا وبين اليهود حروب سابقة...نخاصمهم ليش؟ نحن مع جميع بني البشر من مسلم الى مسيحي الى يهودي الى بوذي الى لا ديني...نتعامل انسانيا كبني بشر..الشريف يعامل بشرف والمجرم تلاحقه العدالة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 17, 2020