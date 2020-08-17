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اقتصاد

بإعداد حزمة من العروض المتميزة.. بنك مصر يشارك في مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:21 ص
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيى
قام بنك مصر بالاشتراك في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك والتي بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26/7/2020 ولمدة 3 أشهر.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز الاستهلاك وتنشيط عمليات البيع والشراء، وتقوم هذه المبادرة على عدد من العناصر الرئيسية، وهي تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلي.

وتأتي مشاركة بنك مصر في هذه المبادرة انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في البلاد، باعتباره أحد اهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث كان بنك مصر من أوائل البنوك التي قامت بالاشتراك في المبادرة وتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاحها بما يمتلكه البنك من مقومات كبيرة تتمثل في امتلاكه شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين للمبادرة من الموظفين، وكذا أصحاب المعاشات، وكذلك امتلاكه لحوالي 700 فرع منتشرة في كافة انحاء الجمهورية بالإضافة الى امتلاكه بنية تكنولوجية متميزة.

وفي هذا الاطار فإن بنك مصر قام بإعداد حزمة من العروض المتميزة لعملائه الراغبين في الاشتراك في المبادرة، منها إتاحة تقسيط مشتريات عملاء البطاقات الائتمانية مع تخفيض الفائدة الى أقل فائدة ممكنه لتصل الى 16% سنويًا على الرصيد، بالإضافة الى تقديم قروض شخصية لتقسيط المشتريات بأسعار عائد أقل بنسبة 1% عن الأسعار المطبقة خارج المبادرة، مع الاعفاء الكامل للمصاريف الإدارية لمدة تقسيط تصل الى 24 شهرًا وبقيمة مشتريات تصل الى 25 ألف جنيه مصري، حيث يحرص بنك مصر دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح في كافة الاعمال.

ويسعى بنك مصر دائمًا للمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير المتطلبات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.


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