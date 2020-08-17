تنتهى خلال 5 سنوات.. وزيرة الصناعة:وضعنا خطة لإحلال وتجديد الميكروباصات

قالت وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نفين جامع ، أن مصر أصبح لديها شبكة طرق بمواصفات عالمية ومن أجل الحفاظ على تلك الشبكة لابد أن يكون السيارات التى تسير عليها تكون بحالة جيدة من أجل عدم إهلاك الطرق والحفاظ عليها وصيانتها.





وأضافت جامع فى كلمتها أمام لجنة الصناعة اليوم برئاسة المهندس فرج عامر لمناقشة استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج ، أننا نقدم خدمة جيدة للمواطن من أجل أن يستقل وسيلة مواصلات جيدة سواء كانت ميكروباص أو سيارات أجرة أو حتى السيارات الملاكي وجميع وسائل النقل تكون مريحة وجيدة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.





وكشفت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نفين جامع ، أن الوزارة وضعت خطة للإحلال والتجديد الميكروباصات تنتهي خلال خمس سنوات ووسنبدأ فى تطبيق ذلك فى 7 محافظات وسنبدأ بالمحافظات الأكثر استخدما للسيارات الميكروباص ، والأن نقوم بإعداد تقارير حول السيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة والسيارات التى لم يمر عليها 20 عاما وأصحابها يريدون تحويلها لغاز طبيعي، مؤكدة أن تخريد السيارات يخضع لعدة معايير منها حالة السيارة، وعمر السيارة.





واضافت جامع أن الوزارة لا تعمل بمفرها فى تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج ، ولكن هناك فريق عمل مكون من عدة وزارات وهي " وزارة النقل ، ووزارة الانتاج الحربي ، والهيئة العربية للتصنيع ، ووزارة الكهرباء وزارة ، ووزارة قطاع الأعمال ".





مؤكدة أن الهيئة الوطنية طرحت أكثر من 50 منطقة لاستخدامها فى عملية تخريد السيارات وبعد المعينة من الجهات المختصة بعد الفحص طلع منها 18 منطقة صالحة للإستخدام كمكان لتخريد السيارات وتحويلها من العمل بالبنزين والسولار للعمل بالغاز الطبيعي.