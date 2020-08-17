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تعليم

بالصور نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:34 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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احمد علي
قام الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلة.

ورافقه في الجولة الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية، والدكتورة أمل ابو حمر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

واطمأن الدكتور كمال عكاشة في جولته على انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللوائح المنظمة لها وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، موجها بتذليل أي عقبات قد تواجههم حتى يتمكنوا من تأدية امتحاناتهم بكل تركيز، كما تأكد من الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتعقيم الكلية والمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات وارتداء الطلاب والملاحظين للماسكات الطبية.
بالصور نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلة
بالصور نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلة
بالصور نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلة
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