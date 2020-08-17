بالصور نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلة

قام الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الصيدلة.





ورافقه في الجولة الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية، والدكتورة أمل ابو حمر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



