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فن

كل ما يمكنك تخيله حقيقى.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بصورة على البحر.. شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت إنجى على الصورة قائلة "كل ما يمكنك تخيله حقيقى".

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

القمر - تجننى - أجمل نجمة فى مصر 

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
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