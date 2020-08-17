كل ما يمكنك تخيله حقيقى.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بصورة على البحر.. شاهد

نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلقت إنجى على الصورة قائلة "كل ما يمكنك تخيله حقيقى".





ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:





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وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.



