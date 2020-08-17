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أخبار البلد

الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات يتضامن مع لبنان في ضحايا "مرفأ بيروت"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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محمد غالي


يستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في مقر الاتحاد ببيروت صباح غدا  الثلاثاء، الكيمائي عماد حمدي  الأمين العام العربي للنفط والمناجم والكيماويات نائب رئيس اتحاد عمال مصر مسؤول العلاقات العربية في الاتحادالعام لنقابت عمال مصر والمستشارة العمالية في السفارة المصرية في لبنان شيرين حمّود، وذلك لعقد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمال المواد الكيماوية والبترول والصناعات الورقية.

 يلي الاجتماع جولة على المناطق المنكوبة جراء انفجار مرفأ بيروت كما يستقبل اتحادات :الكيماويات، والورق و البترول أعضاء الاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات للإعلان عن تضامن ودعم  الاتحاد العربي للبنان في حادث إنفجار مرفأ بيروت .
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