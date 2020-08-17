الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات يتضامن مع لبنان في ضحايا "مرفأ بيروت"









يستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في مقر الاتحاد ببيروت صباح غدا الثلاثاء، الكيمائي عماد حمدي الأمين العام العربي للنفط والمناجم والكيماويات نائب رئيس اتحاد عمال مصر مسؤول العلاقات العربية في الاتحادالعام لنقابت عمال مصر والمستشارة العمالية في السفارة المصرية في لبنان شيرين حمّود، وذلك لعقد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمال المواد الكيماوية والبترول والصناعات الورقية.



