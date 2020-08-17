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رياضة

تقارير: كومان مدربًا لـ برشلونة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:54 م
رونالد كومان
رونالد كومان
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إسراء أشرف
كثفت إدارة برشلونة، اتصالاتها في الفترة الأخيرة، لإيجاد بديل لكيكي سيتين المدير الفني للفريق، بعدما أضاع هيبة البارسا تحت قيادته.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة برشلونة إختارت رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي، خلفًا لكيكي سيتين القريب من الإقالة.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن المدرب الهولندي سيترك تدريب منتخب بلاده من أجل عيون برشلونة.

وأكد الصحفي في حديثه، على أن الإعلان الرسمي سيكون خلال هذا الأسبوع.

وتوافقت تقارير إعلامية، على أن نادي برشلونة بصدد إقالة كيكي سيتين، بعد الهزيمة 2-8 على يد بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتتجه نية النادي الكتالوني لتعيين رونالد كومان، أو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق خلفًا له.

وخرج برشلونة بموسم صفري، بعد أن فقد صدارة الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد الذي توج بلقب الليجا متفوقًا بفارق 5 نقاط، وودع  بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي، قبل أن يأتي بايرن ميونخ ويحرق مزرعة العجوز.
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