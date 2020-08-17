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توك شو

خدوا بالكوا..طبيب يكشف تآثير كورونا على عضلة القلب ومرضى السكر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:03 م
مرضى القلب
مرضى القلب
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور خالد رفعت، استشاري امراض القلب والاوعية الدموية، إن فيروس كورونا يؤثر على مجموعة من الاجهزة داخل جسم الانسان وخاصة  التنفس والقلب ويسبب ضيق في التنفس او قصور في العضلات.

وتابع الدكتور خالد رفعت، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الابحاث اثبتت ان مرضى الضغط المرتفع غير المسيطر عليه هم الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا بشكل سلبي وضار، وايضًا مرضى القلب والسكر لان جسمهم يكون ضعيف وجهازهم المناعي غير قادر على مواجهة اي نوع من الفيروسات الاخرى او الجديدة.

واوضح ان يجب على هؤلاء المرضى ان يتابعوا بشكل مستمر مع الاطباء المتابعين لحالتهم حتى يحافظوا على انفسهم دون التعرض للاصابة بفيروس كورونا، بالاضافة الى الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية والوقائية

واكد على ان ادوية القلب لاتزيد من معدل الإصابة بكورونا، وان كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيح ويجب التأكد من صحتها قبل تداولها وانتشارها، معقبًا "انا مقدرش اقول ان في بهارات معينة مفيدة او ماشبه ذلك، وانا ليا في العلم مليش في البهارات".

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