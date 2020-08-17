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ديني

شيخ الأزهر ينعى الشيخة سميعة بكر البناسي أقدم محفظة للقرآن

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:57 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن.

وقال شيخ الأزهر، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، "رحم الله الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن، كانت نموذجًا لامرأةٍ أخلصت النية، ولاقتْ ربها بعد أن كرَّست حياتها لخدمة كتاب الله.

وتابع: اللَّهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وعاملها بفضلك وكرمك، يا أرحم الراحمين.

وتوفيت الشيخة سميعة، منذ عدة أيام وكانت من حفظة القرآن الكريم وأجازت الكثير من الرجال والنساء في القراءات المختلفة وكطان يفد إليها الطلاب من كل مكان.

ولدت الشيخة سميعة، عام 1930م ، وفقدت نعمة البصر، وكرست حياتها لحفظ القرآن الكريم وتحفيظه ولم تتزوج طوال حياتها.
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