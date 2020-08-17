شيخ الأزهر ينعى الشيخة سميعة بكر البناسي أقدم محفظة للقرآن

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن.





وقال شيخ الأزهر، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، "رحم الله الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن، كانت نموذجًا لامرأةٍ أخلصت النية، ولاقتْ ربها بعد أن كرَّست حياتها لخدمة كتاب الله.





وتابع: اللَّهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وعاملها بفضلك وكرمك، يا أرحم الراحمين.



