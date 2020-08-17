فيروس كورونا موجود.. مستشار الرئيس للصحة: الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية الشتاء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن هناك تناقصا في عدد الحالات الإيجابية من الإصابة بـ فيروس كورونا وتناقصا في عدد الحالات تحتاج إلى دخول المستشفيات والرعاية المركزة.





وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "مازلنا نتعامل مع فيروس كورونا ولكن لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي".





وتابع محمد عوض تاج الدين "يجب الاستمرار في اتباع إجراءات وقاية حتى انتهاء الشتاء المقبل"، مضيفا "سيأتي وقت الخلط بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا".





وأكد محمد عوض تاج الدين "التعامل مع فيروس كورونا لا يحتمل أنصاف الحلول وفيروس كورونا متواجد في أنحاء العالم والمرض منتشر بشدة في عدة دول".



