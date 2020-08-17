الخارجية الألمانية تقترح تحويل سرت والجفرة لمنطقة منزوعة السلاح

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إنه يجب دفع مسار الحوار الليبي على أساس مخرجات برلين.





وأكد ماس لرئيس حكومة الوفا، فايز السراج، على ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا .





وبحسب قناة العربية، فقد اقترح ماس أن تكون سرت والجفرة مناطق منزوعة السلاح .





وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة أن يقدم الجميع تنازلات لحل أزمة ليبيا.





ووصل وزير الخارجية الألماني، اليوم، إلى ليبيا في زيارة مفاجئة، تهدف إلى تهدئة الأوضاع في البلاد التي تشهد حربا أهلية.





وطالب ماس بضرورة رفع الحصار عن حقول النفط الليبية وتوزيع الثروات بشكل عادل.



