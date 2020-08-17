وادي الموت.. هذا المكان يسجل اليوم أعلى درجة حرارة على الكوكب

سجلت الولايات المتحدة، اليوم، أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض خلال صيف 2020، فأعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الأرض كانت 54.4 درجة مئوية، تم تسجيلها مجددا اليوم في حديقة «وادي الموت» الوطنية بولاية كاليفورنيا.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم التحقق من هذه الدرجة المرتفعة من خلال خدمة الطقس الوطنية بالولايات المتحدة، وجاء ارتفاع درجة الحراة بالتزامن مع الموجة الحارة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر خلال الأسبوع الجاري.

وأ دت ظروف الطقس الحارقة إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة يومين في ولاية كاليفورنيا، بعد تعطل محطة للطاقة يوم السبت، وتم تسجيل أعلى درجة حرارة سابقة في المكان نفسه (وادي الموت)، 54 درجة مئوية في عام 2013.





و كانت القراءة الأعلى 56.6 درجة مئوية قبل ذلك في وادي الموت أيضا، وتم تسجيل درجة حرارة قياسية أخرى للكوكب وكانت55 درجة مئوية، عام 1931.





و تمتد موجة الحر الحالية من ولاية أريزونا في الجنوب الغربي، حتى الساحل إلى ولاية واشنطن في الشمال الغربي، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في وقت لاحق من الأسبوع. ومع ذلك ، ستستمر الحرارة الشديدة لمدة 10 أيام أخرى.





من الممكن أن يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على البنية التحتية أيضا، بالإضافة إلى إجهاد شبكات الطاقة والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، يمكن للحرارة الشديدة أن تتسبب في هبوط الطائرات وذوبان الطرق وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة إلى مستويات خطيرة.





يمكن أن تصل تأثيرات موجات الحر أيضًا على الزراعة، إما عن طريق التسبب في ذبول الخضروات وموتها ، أو عن طريق انتشار الأمراض النباتية.