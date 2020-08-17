أحدث سيارة كهربائية.. سعر ومواصفات كونا الجديدة

بدأت السيارات الكهربائية تتمتع بشهرة واسعة في عالم السيارات نظرًا لأنها صديقة للبيئة ومتعددة الاستخدامات ومزودة ببطارية تعتمد على نظام الشحن.

وطرحت مجموعة غبور سيارة كهربائية تُدعى «كونا» وهي متعددة الاستخدام ومزودة بخيارين ببطارية ١١٣ كيلووات، التي تحقق مدي سير ٢٩٠ كم بالشحنة الواحدة، فئة أقوي سعة ١٧٠ كيلووات بمدي سير ٤٥٠ كم بالشحنة الواحدة.

طول السيارة تقريبًا 4180 مم، وعرضها 1800 مم وارتفاعها 1750 وتمتاز بعجلات 2600مم.





تتمتع السيارة الكهربائية بأنها صديقة للبيئة ويتم شحنها من خلال في المنزل يصل إلى 110 و240 فولت أو من خلال محطات الشحن السريع ، DC تأتي السيارة بضمان 5 سنوات.





تبدأ أسعار كونا الكهربائية من ٦٦٥ ألف جنيه، وتصل ٧٤٥ ألف جنيه للفئة الثانية صاحبة مدي السير الأكبر.





تأتي سيارة كونا بتصميم فريد وتوفر لك مساحة كبيرة سواء في الداخل أو في حقيبة الامتعة حيث تبلغ سعة التخزين 373 لترًا.





وتتوفر مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا مع نظام للتدفئة والتهوية وعجلة قيادة مع نظام تدفئة لمزيد من الراحة.



