أهالي زينهم يستغيثون بقالنا 6 سنين في الشارع وعيالنا من ذوى الاحتياجات الخاصة

مشكلة واحدة و حلم واحد ل 24 عائلة مصرية مقيمة بحي السيدة زينب بالقاهرة ، بجانب مشرحة زينهم ، حيث انهم تم تهيجرهم من مساكنهم في 1 - 1- 2016 ، بوعد من حي السيدة زينب بهدم البيت و بناء بيت جديد





و لكن منذ ذالك الوقت حتى الان لم يتم تنفيذ الوعد ، و الاهالي كل شهر في بيت مختلف و كل عام في منطقة مختلفة ، يحلموا كل يوم و كل ساعة و كل دقيقة بتلك اللحظة التي يرجعوا فيها الي منازلهم





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و قال احد السكان : احنا عايشين في كابوس بقالنا 5 سنين في الشارع من غير بيت و الايجار غالي ، مضيفا ان معظم الاهالي تحت خط الفقر لا يستطيعوا ان يتحملوا تكاليف الايجار الباهظة





موضحا ان الحي يصرف شهريا 500 جنية بدل سكن و تابع ضاحكا " بس دة طبعا مش تمن ايجار يوم





و قالت احد السيدات المسنة انها لا تستطيع ان تقوم بشراء الدواء و ايجار وحدة سكنية و ناشدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل المشكلة قائلة " احنا ملناش غيرك يا ريس و انت الوحيد اللي بتبص للغلابة بعين الرحمة و الرقفة ربنا يسدد خطاك "





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