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بين الناس

مواطن يستغيث من نقص قيمة معاشه بدون سبب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن رجب محمود محمد سليمان ، المقيم فى منطقة حلوان محافظة القاهرة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من نقص قيمة المعاش بدون سبب.


ويقول فى رسالته : أحمل رقم قومي 25005130102138 ورقم التأمين 8171965 مشكلتي مع تأمينات حلوان في 1 يوليو تم صرف المعاش وفرق الـ5 علاوات وعلاوة ال14% والمتجمد، وفي 1 أغسطس عند صرف المعاش وجدت نقص كبير في المعاش وبالسؤال في التامينات لا أجد ردا".


وناشد القارئ المسئولين مساعدته فى التعرف علي السبب وإعادة المعاش بقيمته الأصلية لمساعدته على المعيشة. 


ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى  01061209600


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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