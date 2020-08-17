أحمد موسى يسخر من رئيس تركيا ويطلق هاشتاج «أردوغان جاب ورا»

اطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج «اردوغان جاب ورا»؛ عقب تصريحاته للتودد إلى مصر وأنه يتواصل مع المخابرات المصرية وأن العلاقة بين مصر وتركيا تاريخية.





وأوضح موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تصريحات أردوغان عقب التقارب المصري اليوناني، مشيرا إلى أن مصر لديها علاقات وطيدة وقوية مع اليونان وبيننا مصالح مشتركة، وسبق أن وقفت جنبها في مواقف كثيرة.





وأشار موسى إلى أن إعلاميي الإخوان الهاربين في حالة من الذعر والخوف، بعد تصريحات أردوغان مرددا: « عايشين في خوف وخناقات ورعب عشان أردوغان ممكن يرحلهم ويقولهم بقالكم 7 سنوات بصرف عليكم وعملتوا مشاكل و مقدمتش حاجة».





وأكد موسى، أن الرئيس التركي أردوغان يعمل لمصلحته فقط وسبق أن سلم مسلمي الإيجور أصحاب اللجوء السياسي الى الصين، لافتا إلى أنه من الوارد ان يبحث عن مصلحته ويسلم الارهابيين الهاربين أمثال معتز مطر ومحمد ناصر وزوبع.