AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من الكواليس.. هازال كايا في إطلالة طبيعية مع طفلها.. شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:39 م
هازال كايا
هازال كايا
Advertisements
آية التيجي
خطفت الممثلة التركية هازال كايا أنظار متابعيها بنشر صورة جديدة مع طفلها عبر حسابها على انستجرام، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وطبيعية أثناء وضع المكياج لها في كواليس عملها،

وظهرت هازال كايا وهي ترتدى تي شيرت باللون الأبيض بنصف كم، وهو ما أبرز من جمالها ورقتها.


وتركت هازال كايا شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعم، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف هازال كايا وضع مساحيق التجميل، حيث ظهرت وهي تضع اللون الكمشيلار كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.

وأكملت هازال كايا إطلالتها ببعض الأكسسورات، فقامت بالتزين بقرطين ناعمين باللون الفضي مع قلادة كبيرة باللون الذهبي، وساعة يد باللون الأسود.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram

Workin’ moms season 4 🤍

A post shared by Hazal Kaya (@hazalkaya) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أحمر.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على انستجرام

بملابس البحر.. ديميت اوزديمير تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

بملامح رقيقة.. هازال كايا تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

بمكياج ناعم.. شاهد| مريم أوزرلي تخطف الأنظار على إنستجرام

بإطلالة ومكياج غريب .. هازال كايا تلفت أنظار متابعيها بجلسة تصوير غير مألوفة

بإطلالة كاجول .. هازال كايا تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

نجل شقيق نجم الإسماعيلي.. الزمالك يتعاقد مع الناشئ محمد طارق

أحمد موسى يسخر من رئيس تركيا ويطلق هاشتاج «أردوغان جاب ورا»

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحة الزمالك

تقارير: كومان مدربًا لـ برشلونة

أمير مرتضى يتحدث عن قرار المحكمة الدولية في قضية كهربا وهل خسر الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

لعشاق القطط والكلاب.. 5 أطعمة تؤذي الحيوانات الأليفة

سعر و مواصفات سيارة رينو سانديرو 2021 ..صور