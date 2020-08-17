من الكواليس.. هازال كايا في إطلالة طبيعية مع طفلها.. شاهد

خطفت الممثلة التركية هازال كايا أنظار متابعيها بنشر صورة جديدة مع طفلها عبر حسابها على انستجرام، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وطبيعية أثناء وضع المكياج لها في كواليس عملها،
وظهرت هازال كايا وهي ترتدى تي شيرت باللون الأبيض بنصف كم، وهو ما أبرز من جمالها ورقتها.
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وتركت هازال كايا شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعم، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ولم تتكلف هازال كايا وضع مساحيق التجميل، حيث ظهرت وهي تضع اللون الكمشيلار كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت هازال كايا إطلالتها ببعض الأكسسورات، فقامت بالتزين بقرطين ناعمين باللون الفضي مع قلادة كبيرة باللون الذهبي، وساعة يد باللون الأسود.
وأكملت هازال كايا إطلالتها ببعض الأكسسورات، فقامت بالتزين بقرطين ناعمين باللون الفضي مع قلادة كبيرة باللون الذهبي، وساعة يد باللون الأسود.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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