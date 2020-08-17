AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عميد طب أسوان: "طفل العجانة" لديه قطع كامل فى الحبل الشوكى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:36 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، الحالة الصحية للطفل محمد مصطفى، الذي تم وضعه فى "عجانة فرن".

وأضاف " الدهشورى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه دخل المستشفى وهو فى حالة صحية سيئة بسبب الضرر الذى لحق به، موضحًا أنه كان سيدخل فى غيبوبة لولا التدخل الطبى السريع.

وتابع الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن الطفل المعتدى عليه أصيب بقطع كامل فى الحبل الشوكى وكسور فى العظام العنقية، الأمر الذى أدى إلى شلل فى اليدين والقدمين.

لافته الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إلى أنه عقب إتمام العمليات الجراحية له لن يكون هناك تحسن فى الحالة على المستوى القريب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عامل مخبز بأسوان 4 أيام لقيامه بإلقاء طفل داخل عجانة

خال الطفل المعتدى عليه بأسوان: محمد أصيب بشلل تام والجانى تعمد قتله

ترشيحاتنا

«الكبار زعلانين من الإدارة» .. ظهير الأهلي السابق: عائلة إكرامي وراء رحيل رمضان صبحي

هآرتس: إسرائيل ترفض بيع واشنطن مقاتلات إف 35 للإمارات

ماذا يحدث في القطبين؟| رعب في الأهلي قبل القمة.. وأوباما يلاعب الزمالك

طائرة ترامب الرئاسية تنجو من اصطدام فوق واشنطن

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم بلاغا ضد الخطيب وكهربا.. إصابة قوية لـ نجم الأهلي أمام أسوان

ترتيب الدوري المصري عقب ثلاثية الأهلي أمام أسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد

تاتو وبنطلون ممزق.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد