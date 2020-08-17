عميد طب أسوان: "طفل العجانة" لديه قطع كامل فى الحبل الشوكى

كشف الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، الحالة الصحية للطفل محمد مصطفى ، الذي تم وضعه فى "عجانة فرن".





وأضاف " الدهشورى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، أنه دخل المستشفى وهو فى حالة صحية سيئة بسبب الضرر الذى لحق به، موضحًا أنه كان سيدخل فى غيبوبة لولا التدخل الطبى السريع.





وتابع الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن الطفل المعتدى عليه أصيب بقطع كامل فى الحبل الشوكى وكسور فى العظام العنقية، الأمر الذى أدى إلى شلل فى اليدين والقدمين.





لافته الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إلى أنه عقب إتمام العمليات الجراحية له لن يكون هناك تحسن فى الحالة على المستوى القريب.