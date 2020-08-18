بفستان صيفي.. ابنة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار برفقة والدتها

حرصت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام ، بصور جديدة لها برفقة والدتها هند الحناوي. والفيديوهات





تألقت ابنة أحمد الفيشاوي فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و اتسم بالقماش التل.





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وتزينت ابنة أحمد الفيشاوي ببعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها وانتعلت حذاء مسطح باللون الكحلي، وارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ولم تستخدم مستحضرات التجميل، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.



