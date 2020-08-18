بفستان صيفي.. ابنة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار برفقة والدتها

حرصت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها برفقة والدتها هند الحناوي.
تألقت ابنة أحمد الفيشاوي فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و اتسم بالقماش التل.
اقرأ إيضا..
وتزينت ابنة أحمد الفيشاوي ببعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها وانتعلت حذاء مسطح باللون الكحلي، وارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ولم تستخدم مستحضرات التجميل، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.
View this post on Instagram
Out and about ☺️ with @thehindelhinnawy your my rock, my world, there was never a time i doubted your intentions towards me or anyone. I am more than blessed to have an angel like you and this is so cheesy but it really is true. A heart of gold and a mind of steel, ill always admire your strength to heal, So as i end this profession of love ill leave you with your own words of wisdom... clean your room! 😚❤️ haha