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رياضة

وليد سليمان يحتفل بفوز الأهلي على أسوان بثلاثية.. شاهد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:16 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
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مصطفى كرم
احتفل وليد سليمان لاعب النادي الاهلي بالفوز على فريق أسوان بثلاثية في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر وليد سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصورة  له من المباراة  وعلق عليها قائلا "يلا يا أهلي".

وحقق الأهلي الفوز على أسوان اليوم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.


بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليحكم قبضته على صدارة مسابقة الدوري الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد أسوان عند 19 نقطة
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