وليد سليمان يحتفل بفوز الأهلي على أسوان بثلاثية.. شاهد

احتفل وليد سليمان لاعب النادي الاهلي بالفوز على فريق أسوان بثلاثية في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.





ونشر وليد سليمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصورة له من المباراة وعلق عليها قائلا "يلا يا أهلي".





وحقق الأهلي الفوز على أسوان اليوم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.







