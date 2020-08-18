بعد راجل وست ستات .. أشرف عبد الباقى يكشف عن نيته تقديم مسلسل ست كوم جديد





وقال عبد الباقى خلال لقائه فى برنامج "Its Showtime" : حصلت على حقوق الاستعانة بالغاز المغامرون الخمسة فى مسلسلى الجديد وذلك من ابن محمود سالم.





واضاف، "جميعا كنا مرتبطين بقصص المغامرون الخمسة ودائما ما كنا ننتظر طرحها فى الاسواق عن طريق الكتب والنسخ التى كانت يتم طبعها وهو الأمر الذى حمسنى لتقديمها الى الجمهور.





يذكر ان أشرف عبد الباقى يقدم حاليا مسرحية "صباحية مباركة" مع الفنان على ربيع واوس اوس حيث يقوم باخراج العرض المسرحى الجديد والذى يعرض على مسرح جاردن ستى.

كشف الفنان اشرف عبد الباقى عن نيته فى تقديم عمل ست كوم جديد على غرار ست كوم "راجل وست ستات" ولكن مختلف عنه فى المضمون ولم يستقر على الفكرة الرئيسية حتى الان.