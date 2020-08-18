بمسلسل وفيلم.. كندة علوش تعاود نشاطها الفنى بعد غياب





ويأتي عودة كندة علوش من خلال الدراما والسينما حيث تعاقدت مؤخرا على حكاية "ضى القمر" فى مسلسل "الا انا" ومن اخراج مريم احمدى.





بينما تعود كندة الى السينما من خلال فيلم بعنوان "بلالين" والفيلم يشارك فى بطولته كل من باسم سمرة ومحمد سلام وسوسن بدر وأحمد كمال وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.





وكانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو فيلم الأصليين والذي عرض منذ عدة سنوات قليلة وقام ببطولته كل من خالد الصاوى ومنة شلبى وتأليف أحمد مراد واخراج مروان حامد.

قررت الفنانة كندة علوش أن تعود إلى نشاطها الفني بعد فترة من الغياب بسبب الاهتمام بأسرتها وتربية ابنتها حياة وذلك بعد زواجها من الفنان عمرو يوسف.