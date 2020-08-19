تراث المحافظة البدوية.. الإكليم المطروحي صناعة يدوية وصلت للعالمية

تتميز محافظة مطروح بإنتاج أنواع مميزة من الصناعات الحرفية والتراثية مثل الأكلمة وصناعة المشغولات والفضة ومنتجات النخيل، والتي تعد من أهم الصناعات التراثية بالمحافظة.









وتنتج محافظة مطروح أجود أنواع الأكلمة اليدوية، والتي تحظى بقبول في الأسواق الخارجية، ويتم تصديرها من خلال المشاركة في المعارض الخارجية لعرض تلك المنتجات.













ورغم إنتاج أنواع متميزة من الأكلمة والسجاد اليدوي، إلا أن عدم تسويق المنتجات من أهم الصعوبات التي تواجه هذه الصناعات، وسعت محافظة مطروح إلى الحفاظ على هذه الصناعة بإعادة تشغيل مصنع الصوف بمنطقة القصر، والمتوقف عن العمل منذ ثلاث سنوات بدعم المصنع بـ 1.9 مليون لإعادة تشغيله مرة أخرى حماية للتراث البدوي.









يوضح الدكتور محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، مراحل إنتاج خيوط الصوف، فالمصنع يعمل على جمع جز صوف أغنام مطروح الشهيرة في شهر مايو من كل عام، والاستفادة منه، وتحويله إلى خيوط تستخدم في تدريب الفتيات وصناعة السجاد والكليم.









وقال إن عملية تصنيع الخيوط تبدأ باستلام الصوف بالمصنع ثم فرز الألوان، ووضعه في ماكينات الغسيل وبعدها العصارة ثم التجفيف، وينقل بعد ذلك إلى ماكينة الديبة، وماكينة المضرب لإزالة أي أتربة، وبعد ذلك ماكينة التسريح لإخراج الصوف على هيئة رول من الخيوط.









وأضاف أن المصنع ينقسم إلى عدة أقسام هي سجاد العقدة، والكليم، والجوبلان، والبطانية الصوف، ويتم تدريب الفتيات وتعليمهن أصول حرفة الصناعة اليدوية، بعد ذلك يتم إعطاؤهن أنوالا خاصة بهن وبعدها تسويق المنتج الخاص بها لبيعه، كمشروع صغير للمرأة المعيلة والفتيات.









وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ خطة الدولة فى الارتقاء بقطاع المشروعات والترويج لريادة الأعمال وإتاحة فرص عمل لائقة لأبناء مصر، إلى جانب الاهتمام بأنشطة إعادة إحياء الحرف التقليدية التى يتميز بها التراث المصرى وحمايتها من الاندثار، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة.









وقال إنه تمت الموافقة العام الحالى على فتح فصل للمشغولات الصوفية والبدوية اليدوية للفتيات ملحق بوحدة التدريب على المشغولات الصوفية البدوية واليدوية بمركز التنمية المستدامة بمنطقة القصر بمطروح.









وأكد المحافظ أهمية فتح هذا الفصل نظرا لما تتميز به المحافظة من أفضل أنواع الأصواف فى العالم، وهو صوف أغنام البرقى مع العمل على إحياء تلك الصناعات البيئية اليدوية المميزة للمحافظة والحفاظ عليها من الاندثار بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.