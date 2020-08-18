مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم بـ إيتاي البارود

لقي شخص مصرعه و أصيب آخر، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر حادث تصادم توك توك و جرار زراعي، علي الطريق الزراعى أمام مدخل مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة.





وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إتياي البارود، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى إتياي البارود، باستقبال كل من :"احمد محمد سليمان 47 سنة، الحدين كوم حماده، مصاب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم،" رمضان ابو بكر سعيد 50 سنه، الحدين كوم حمادة، جثه هامده، تم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





و تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.