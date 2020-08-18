بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 9 أشخاص فى حادث إلقاء ماء نار على حفل عرس في شبرا الخيمة



تلقى العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا بوقوع مشاجرة فى حفل عرس بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ووجود مصابين.





وتبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بإقامة حفل عرس لنجلته وأثناء وجود المعازيم والعروسان قام شخص وأبناؤه الثلاثة بإلقاء "مية نار" على المعازيم بواسطة جردل مملوء بمية النار بسبب خلافات جيرة بينهم وتحول الفرح إلى صراخ فأصيب 9 أشخاص من المعازيم وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام.





وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين الأربعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على زمة التحقيقات ووجهت لهم النيابة تهمة الشروع فى القتل.



تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير الأمن فانتقلت قوة أمنية من قسم ثانى شبرا الخيمة.