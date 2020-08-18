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حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 9 أشخاص فى حادث إلقاء ماء نار على حفل عرس في شبرا الخيمة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قام 4 أشخاص بإلقاء مياه نار على حفل عرس فى الشارع بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب خلافات جيرة بين المتهمين وأصحاب الحفل ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وأمر بيشوى عاطف وكيل نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بإشراف عمرو عوض رئيس النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وتوجيه تهمة الشروع فى قتل لهم والاستعلام عن حالة المصابين.

تلقى العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا بوقوع مشاجرة فى حفل عرس بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ووجود مصابين.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير الأمن فانتقلت قوة أمنية من قسم ثانى شبرا الخيمة.

وتبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بإقامة حفل عرس لنجلته وأثناء وجود المعازيم والعروسان قام شخص وأبناؤه الثلاثة بإلقاء "مية نار" على المعازيم بواسطة  جردل مملوء بمية النار بسبب خلافات جيرة بينهم وتحول الفرح إلى صراخ فأصيب 9 أشخاص من المعازيم وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين الأربعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على زمة التحقيقات ووجهت لهم النيابة تهمة الشروع فى القتل.
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