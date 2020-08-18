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ديني

تدريب 1000 أزهري بمنحتي 5000 أزهري وطوَّر وغيَّر أونلاين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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محمد شحتة
بدأت المنظمة العالمية لخريجي الازهر، من خلال مشروع "منحة 5000 أزهري"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات ، وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، وشركة مايكروسوفت، من خلال مشروعها " طوَّر وغيَّر أونلاين"، بتدريب 1000 أزهري،  وتستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر 2020.

وتتناول البرامج التدريبية  رفع كفاءة الأزهريين  في استخدام التكنولوجيا، و مهارات سوق العمل، وتشمل : تكنولوجي مستويين (مبتدىء -  متقدم) -   المهارت الحياتية والوظيفية  وتشمل ثلاثة مستويات، دبلومة تصميم مواقع - ريادة أعمال - اكسيل محاسبي  - خدمة عملاء – تسويق ومبيعات – التسويق الإليكتروني.

كما استحدثت الجهات المشاركة  التدريب على برامج  Microsoft Office Specialist ، والذى يعنى أن حـامله  يعتبر معتمدا كأخصائى فى استخدام برامج سطح المكتب من مـايكروسوفت Microsoft.، بالإضافة إلى تدريبهم على الامتحانات الدولية.

جدير بالذكر أن مشروع "منحة 5000 أزهري" أحد مشروعات " سفراء الأزهر" والذي يهدف إلى تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، محليًا ودوليًا بأهم المهارات (تكنولوجيا – اتصال – إدارة – إعلام – ثقافة)، وتسليحهم بأحدث أدوات التدريب المعاصرة، لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص محليًا ودوليًا.
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