تدريب 1000 أزهري بمنحتي 5000 أزهري وطوَّر وغيَّر أونلاين

بدأت المنظمة العالمية لخريجي الازهر، من خلال مشروع "منحة 5000 أزهري"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات ، وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، وشركة مايكروسوفت، من خلال مشروعها " طوَّر وغيَّر أونلاين"، بتدريب 1000 أزهري، وتستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر 2020.





وتتناول البرامج التدريبية رفع كفاءة الأزهريين في استخدام التكنولوجيا، و مهارات سوق العمل، وتشمل : تكنولوجي مستويين (مبتدىء - متقدم) - المهارت الحياتية والوظيفية وتشمل ثلاثة مستويات، دبلومة تصميم مواقع - ريادة أعمال - اكسيل محاسبي - خدمة عملاء – تسويق ومبيعات – التسويق الإليكتروني.





كما استحدثت الجهات المشاركة التدريب على برامج Microsoft Office Specialist ، والذى يعنى أن حـامله يعتبر معتمدا كأخصائى فى استخدام برامج سطح المكتب من مـايكروسوفت Microsoft.، بالإضافة إلى تدريبهم على الامتحانات الدولية.



