AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومي.. الخطوات كاملة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:03 م
الاستعلام عن شقق
الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى
Advertisements
آمنة عبد العظيم
الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى أمر يهم كل الراغبين في الحصول على أى وحدات شقق الإسكان الإجتماعي في مصر حاليا، مع إختلاف الإعلانات الصادرة من قبل وزارة الإسكان.


الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان الثالث عشر 

ضمن وحدات الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خطوات الاستعلام عن الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموجودة بالإعلانات السابقة، وحول الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ تتلقي الوزارة تساؤلات واستفسارات المواطنين .. 

اقرأ أيضا:

وخاصة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان الثالث عشر من قبل الحاجزين في وحدات الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ المطروحة بالمشروعات التابعة للصندوق، ويأتي ذلك بعد خروج الإعلان الثالث عشر للنور مع نهاية شهر مايو والكشف عن الشروط والأوراق اللازمة لحجز وحدة سكنية جديدة بالإعلان.



بلغ عدد المتقدمين للإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى نحو 12564 مواطنا، فيما بلغ عدد الوحدات المتاحة بالإعلان الثانى عشر 2783 وحدة، كما تبلغ عدد المحافظات التى يتضمنها الإعلان الثانى عشر 7 محافظات و22 مدينة، ومن ثم زاد الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى في الاعلان الثاني عشر.

وقرر صندوق التمويل العقاري، الخاص بـ الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ تقليص ساعات العمل اليومية حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) المُستجد خلال الأشهر القليلة الماضية، لذلك حدد الصندوق عدة أرقام بالخط الساخن وهي “090071117” للإتصال من أي خط أرضي متاح بجانب الإتصال على أرقام “1188 أو 5777” من أي هاتف محمول بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً بدلًا من الساعة التاسعة مساءً يوميًا، وذلك للاستعلام عن الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠، وعن طريق تلك الطرق يمكن أيضا الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى في الاعلان الثاني عشر.


الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان التاسع

تقدم وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقع صندوق التمويل العقاري خدمة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان التاسع عبر الموقع الإلكتروني www.mff gov/eg للبحث بالرقم القومي عن أسماء الفائزين وتقديم المستندات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي للإسكان الاجتماعي.


الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان العاشر

كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن تنفيذ الصندوق لنحو 170 الف وحدة لحاجزي شقق الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المليون وحده، وأوضحت عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحاجزين للاعلان العاشر نحو 200 الف مواطن.

ويمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان العاشر عبر الموقع الرسمي للصندوق، فيما تابعت في تصريحات سابقة ان الصندوق عادة ينفذ وحدات أقل من عدد الحاجزين بنسبة من 10٪ إلى 15٪ تقريبا، وأضافت انه من واقع الاعلانات السابقة للمشروع، نحو 10٪ الي 15٪ من الحاجزين لا يستكملون الإجراءات، او يتم رفضهم لتغيير بياناتهم المتقدمين بها عن البيانات الحقيقية وهو ما يظهر في الاستعلام، وأشارت إلى أن الإعلان العاشر يشمل الحاجزين به ونحو 15 الفا محولون لمدينتي 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر من الإعلان التاسع.


يقدم الصندوق دعما نقديا بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح، ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ184 و197 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي في 10 محافظات.. الحد الأدنى للدخل 1300 جنيه.. والاستلام فور انتهاء الإجراءات البنكية والاستعلام

بدءا من الغد.. الإسكان تستكمل تلقي مقدمات حجز شقق الإعلان الــ 13.. تفاصيل

لمحدودي الدخل.. مكاتب البريد تستأنف حجز شقق الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي اليوم

الإسكان تواصل تلقي كراسات شروط حجز شقق الإعلان الثالث عشر حتى 18 يوليو.. الوحدات جاهزة للتسليم الفورى بــ10 محافظات.. والسعر يبدأ من 184 ألف جنيه

ينتهى حجزها الخميس.. اعرف تفاصيل شقق الإسكان المتوسط ومشروع دار مصر المتاحة للحجز بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه

ترشيحاتنا

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

لاعبو الزمالك المهددون بالغياب عن القمة في حال الحصول على إنذار أمام نادي مصر.. الليلة

بعد موافقة البرلمان على القانون.. 6 اختصاصات لهيئة الأوقاف وهذه حقيقة إلغاء الوزارة

توقيع رمضان صبحي لبيراميدز ميسواش حاجة.. ميدو ينتقد تصرف أمير توفيق

ضربا حصانا حتى الموت.. النيابة تحقق مع صاحب عربة كارو وعاطل

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن