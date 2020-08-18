الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومي.. الخطوات كاملة

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى أمر يهم كل الراغبين في الحصول على أى وحدات شقق الإسكان الإجتماعي في مصر حاليا، مع إختلاف الإعلانات الصادرة من قبل وزارة الإسكان.









الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان الثالث عشر





ضمن وحدات الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خطوات الاستعلام عن الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموجودة بالإعلانات السابقة، وحول الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ تتلقي الوزارة تساؤلات واستفسارات المواطنين ..

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وخاصة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان الثالث عشر من قبل الحاجزين في وحدات الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ المطروحة بالمشروعات التابعة للصندوق، ويأتي ذلك بعد خروج الإعلان الثالث عشر للنور مع نهاية شهر مايو والكشف عن الشروط والأوراق اللازمة لحجز وحدة سكنية جديدة بالإعلان.













بلغ عدد المتقدمين للإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى نحو 12564 مواطنا، فيما بلغ عدد الوحدات المتاحة بالإعلان الثانى عشر 2783 وحدة، كما تبلغ عدد المحافظات التى يتضمنها الإعلان الثانى عشر 7 محافظات و22 مدينة، ومن ثم زاد الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى في الاعلان الثاني عشر.



وقرر صندوق التمويل العقاري، الخاص بـ الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ تقليص ساعات العمل اليومية حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) المُستجد خلال الأشهر القليلة الماضية، لذلك حدد الصندوق عدة أرقام بالخط الساخن وهي “090071117” للإتصال من أي خط أرضي متاح بجانب الإتصال على أرقام “1188 أو 5777” من أي هاتف محمول بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً بدلًا من الساعة التاسعة مساءً يوميًا، وذلك للاستعلام عن الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠، وعن طريق تلك الطرق يمكن أيضا الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى في الاعلان الثاني عشر.









الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان التاسع





تقدم وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقع صندوق التمويل العقاري خدمة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان التاسع عبر الموقع الإلكتروني www.mff gov/eg للبحث بالرقم القومي عن أسماء الفائزين وتقديم المستندات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي للإسكان الاجتماعي.









الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان العاشر





كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن تنفيذ الصندوق لنحو 170 الف وحدة لحاجزي شقق الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المليون وحده، وأوضحت عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحاجزين للاعلان العاشر نحو 200 الف مواطن.

ويمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان العاشر عبر الموقع الرسمي للصندوق، فيما تابعت في تصريحات سابقة ان الصندوق عادة ينفذ وحدات أقل من عدد الحاجزين بنسبة من 10٪ إلى 15٪ تقريبا، وأضافت انه من واقع الاعلانات السابقة للمشروع، نحو 10٪ الي 15٪ من الحاجزين لا يستكملون الإجراءات، او يتم رفضهم لتغيير بياناتهم المتقدمين بها عن البيانات الحقيقية وهو ما يظهر في الاستعلام، وأشارت إلى أن الإعلان العاشر يشمل الحاجزين به ونحو 15 الفا محولون لمدينتي 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر من الإعلان التاسع.







يقدم الصندوق دعما نقديا بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح، ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون.