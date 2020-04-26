بالبطاقة.. خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠

ضمن وحدات الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خطوات الاستعلام عن الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموجودة بالإعلانات السابقة، وحول الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ تتلقي الوزارة تساؤلات واستفسارات المواطنين وخصوصًا الحاجزين في وحدات الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ المطروحة بالمشروعات التابعة للصندوق، ويأتي ذلك مع اقتراب خروج الإعلان الثالث عشر للنور مع نهاية شهر مايو المقبل والكشف عن الشروط والأوراق اللازمة لحجز وحدة سكنية جديدة بالإعلان.









الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠

قرر صندوق التمويل العقاري، الخاص بـ الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ تقليص ساعات العمل اليومية حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) المُستجد خلال الأشهر القليلة الماضية، لذلك حدد الصندوق عدة أرقام بالخط الساخن وهي “090071117” للإتصال من أي خط أرضي متاح بجانب الإتصال على أرقام “1188 أو 5777” من أي هاتف محمول بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً بدلًا من الساعة التاسعة مساءً يوميًا، وذلك للاستعلام عن الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠









الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ وطريقة الاستعلام عن حالة الطلب

كما أكد مسئولو الإسكان الاجتماعي على إمكانية الاستفسار عن حالة الطلب الخاص بـ الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ باستخدام الرقم القومي للحاجز عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق والدخول إلى خانة "الاستعلام عن حالة الطلب"، بالإضافة إلى إتاحة رقم "1124" لإرسال رسالة نصية من خلاله ليتم رد خدمة عملاء الصندوق على العميل على الفور بموقف طلبه والإجراء الجاري اتخاذه تجاه طلبه أو الأمر المطلوب من المستعلم حول وحدات الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ .









ومن جانبه أشار مسئولي صندوق الإسكان التابع للوزارة عن الأوراق المطلوبة عند التقديم لحجز وحدة سكنية جديدة ضمن وحدات الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٠ وهى :









1- صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة بإثبات صافي الدخل للمتقدم.

2- إيصال مرافق كهرباء أو ماء أو غاز.

3- قيد عائلي للمتقدم سواء أعزب أو متزوجا.

4- شراء كراسة الشروط وملء استمارة الحجز والإقرار.

5- إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم جدية الحجز.

6- شهادة إثبات للحالة الاجتماعية للمتزوج وعدد أفراد الأسرة وشهادات ميلاد للأبناء إن وجد.









كما أوضح وزير الإسكان والمرافق عن ضخ ما يقرب من 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة، وتنتهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدد من تلك المشروعات مع نهاية شهر يونيو القادم، والتي تتضمن تنفيذ 576 وحدة سكنية بجانب مجمع مصالح حكومية ومركز شباب والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.