ولا أنتم مش معايا.. زينة تستعين بجمهورها عبر إنستجرام

اللي ربنا يرضي عنه هو اللي يرضي بعيشته وحاله مش اللي اللي يبص لحياة غيره ويمكن تكون حياته احسن من اللي باصص له في عيشته !!! يارب كل الناس يكون عندها رضا .ولا انتم مش معايا ؟؟؟