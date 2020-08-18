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فن

ولا أنتم مش معايا.. زينة تستعين بجمهورها عبر إنستجرام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:01 م
زينة
زينة
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ندى فكري
نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صور جديدة لها من أحدث جلسه تصوير. 

وعلقت زينة على الصور قائلة: "للي ربنا يرضي عنه هو اللي يرضي بعيشته وحاله مش اللي اللي يبص لحياة غيره ويمكن تكون حياته احسن من اللي باصص له في عيشته !!! يارب كل الناس يكون عندها رضا .ولا انتم مش معايا ؟؟؟".

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي: 
- معاكي طبعا
- ميين مضايقك ؟
- سيبك من كل ده ايييه القمر ده

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يذكر أن نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

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