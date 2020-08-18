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منوعات

أمام الحانة.. إنجليزي تدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:28 م
شاب حاول التدخل لفض
شاب حاول التدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة
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هدير علاء
لقي أب شاب في الرابعة والعشرين من عمره مقتله إثر محاولته التدخل لفض شجار نشب خارج حانة، حيث وقع ضحية اعتداء بالضرب المبرح أنهى حياته. 

وجاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية أن الواقعة حدثت في موقف لسيارات الأجرة بمقاطعة "ويست ميدلاندز" في إنجلترا في منتصف ليل يوم السبت الماضي، بعد أن وجد الضحية، المعروف محليًا باسم "ريس كوكس"، نفسه عالقًا وسط أعمال عنف أسفرت عن تعرضه لإصابات خطيرة في رأسه وتم إعلان وفاته في موقع الحادث. 


وحثت الشرطة المحلية المواطنين على عدم مشاركة مقاطع فيديو ولقطات خاصة بالشجار الذي أودى بحياة الضحية، والتي كان قد بدأ تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بالفعل. 

وقد ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كاميرات المراقبة الملحقة بالحانة رصدت اعتداء مجموعة من الأشخاص على شاب آخر، وتمكن الأخير من الفرار وركض نحو الحانة حيث تم السماح له بالدخول حرصًا على سلامته؛ وبمجرد أن تفرق المعتدون، تدخل عدد من العاملين لمساعدته، بحسب ما ذكر متحدث باسم هذه الحانة التي وقع الحادث بالقرب منها. 


وأفادت "ديلي ميل" بأنه لم يتم بعد إلقاء القبض على أي من المتورطين في الاعتداء المميت. 

وأشارت الصحيفة البريطانية كذلك، نقلًا عن إحدى أعضاء فريق التحقيق، إلى أن التحقيقات مازالت في بدايتها، لكن الدلائل تشير إلى أن الضحية ربما حاول التدخل لفض الشجار قبيل إصابته بجروح قاتلة.
أمام الحانة.. إنجليزي تدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة
أمام الحانة.. إنجليزي تدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة
أمام الحانة.. إنجليزي تدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة
أمام الحانة.. إنجليزي تدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة
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