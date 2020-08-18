بـ الذهبي الجريء.. زينة بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد





وأطلت بها زينة ، بفستان قصير باللون الذهبي، ومطعم باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتلعت حذاء بكعب عال باللون الأسود والذهبي.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زينة في المكياج على اللون الذهبي للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأجمر اللامع ليبرز جمال أنوثتها.









كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.



