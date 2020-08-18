AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الذهبي الجريء.. زينة بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:14 م
زينة
زينة
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة ومثيرة.

وأطلت بها زينة، بفستان قصير باللون الذهبي، ومطعم باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتلعت حذاء بكعب عال باللون الأسود والذهبي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زينة في المكياج على اللون الذهبي للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأجمر اللامع ليبرز جمال أنوثتها.


كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فلتر غريب .. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة على السوشيال ميديا

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

امنعوا الضحك.. زينة تشارك جمهورها بصورة سقوطها من أعلى السلم

بفستان قصير ومكشوف.. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بـ الأحمر القصير.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن رشاقتها

بـ فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ترشيحاتنا

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

استجابة لـ صدى البلد.. وزيرة الصحة تقرر علاج طفل العجانة على نفقة الدولة

خلال 24 ساعة.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان

هل تحسب فترة العدة منذ هجر الرجل زوجته أم من تاريخ الطلاق.. الإفتاء تجيب

رولا خرسا تتعرض لأسوأ تجارب حياتها

المتهم الرئيسي باغتيال رفيق الحريري.. من هو جميل عياش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد