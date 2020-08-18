علاقة نسب قديمة.. كشف لغز إلقاء ماء نار على معازيم فرح في شبرا الخيمة



كما تبين إصابة طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات وعامين بحروق جراء الحادث ، وتم إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج، بينما مازال 6 آخرين يتلقون العلاج.



وتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من مستشفى شبرا العام للحروق بوصول "س م ا" 51 عامًا دون عمل مصاب بحروق بالذراعين و"ع ع ح" 44 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراع الأيمن و"س س م" 25 عامًا ربة منزل مصابة بحروق بالذراعين والصدر و"ع م" عامان مصابا بحروق بالذراعين والرأس و"ا م س" 4 سنوات مصابا بحروق بالوجه والذراع اليسرى وجميعهم مقيمين ببهتيم - دائرة القسم.



وانتقل العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان إلى مكان البلاغ وبسؤال المصابين اتهموا "ع م م" 62 عاما سائق و"ع ع م" 23 عامًا طالب بالتعدي عليهم بقذفهم بمواد حارقة وإحداث ما بهم من إصابات وذلك بسبب وجود خلافات عائلية ومصاهرة سابقة بينهم.



وعلى الفور تم ضبط المتهمين وإحالتهم الى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتوجيه لهم تهمة الشروع في القتل وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين وشهود العيان.

