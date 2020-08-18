حبس المتهمين بإلقاء مياه نار على المعازيم في فرح بشبرا الخيمة

وأصيب 9 أشخاص في شبرا الخيمة بحروق نتيجة إلقاء مية نار عليهم في حفل عرس بعد وقوع مشاجرة بين أصحاب حفل العرس وآخرين بسبب خلافات جيرة سابقة.





حيث ألقى الطرف الثانى جردل به مية نار على المعازيم فأصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى والقى القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة فانتقلت قوة أمنية من قسم ثان شبرا وتبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بإقامة حفل عرس لابنته وأثناء وجود المعازيم والعروسان ألقى شخص وأبنائه الثلاثة بالقاء مية نار على المعازيم بسبب خلافات جيرة بينهم وتحول الفرح إلى صراخ فأصيب 9 أشخاص من المعازيم وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام.





وتمكنت اجهزة الامن من القبض على المتهمين الأربعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة االعامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لهم النيابة تهمة الشروع في القتل.

فيما أفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر العام أنه جرى إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج، بينما لا زال 6 آخرين يتلقون العلاج.