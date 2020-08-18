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رياضة

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:10 م
مرتضى منصور ونجله
مرتضى منصور ونجله أمير المشرف العام على فريق الزمالك
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عمرو الحلوانى

نجح مسئولو نادى الزمالك فى منع الرجاء البيضاوى من الاستفادة بنجمه الأبرز حميد أحداد خلال مواجهتى الفريقين المقرر إقامتها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.


ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب خلال أواخر شهر سبتمبر المقبل، على أن يلعب الفريقان معا من جديد بإياب نصف نهائى أبطال أفريقيا بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.


ورفض الزمالك كل محاولات الرجاء المغربي فى إمكانية مشاركة حميد أحداد خلال مواجهة الفريقين، وأكد الزمالك فى خطاب رسمي انتهاء إعارة اللاعب مع فريقه المغربي وطالبه بالعودة إلى القاهرة للانتظام فى تدريبات الزمالك.


وكان الرجاء المغربي حصل على خدمات حميد أحداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام واحد فقط.


واستند الزمالك فى منع الرجاء من مشاركة نجمه الأبرز فى لقاء الفريقين إلى مستند وخطاب الفيفا والذى ربط موافقته على تمديد إعارة اللاعبين للأندية بشرط موافقة ناديه الأصلي، وكان الرجاء طالب بمد إعارة اللاعب بسبب التضرر من توقف الكورونا، ولكن الزمالك رفض على طريقة ما فعله هيدرسفيلد الإنجليزي مع الأهلى بشأن لاعبه رمضان صبحي.  

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